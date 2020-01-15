Приквел «Властелина колец» огласил свой основной актёрский состав

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На информационной панели во время зимнего пресс-тура TCA стриминговый сервис Amazon наконец-то официально огласил основной актёрский состав своего многосерийного эпического фэнтези по миру «Властелина колец». Среди объявленных мелькают как уже знакомые, так и новые имена.

Итак, в предыстории основной трилогии, повествующей о событиях Второй эпохи Средиземья, снимаются ранее заявленные Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Эма Хорват и Морфидд Кларк, а также Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Круз Кордова, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниэл Вейман.

Съёмки начнутся в следующем месяце в Новой Зеландии, первый и второй эпизоды режиссирует Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). За сценарий сериала отвечают Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман.