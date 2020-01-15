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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:
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«Миллиарды» возвращаются весной

Кабельный канал Showtime объявил дату выхода пятого сезона финансовой драмы «Миллиарды». Сериал, по-прежнему радующий критиков и зрителей, вернётся на телеэкраны 3 мая.

В четвёртом сезоне Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и Чак Роадс (Пол Джаматти) объединяются против общих врагов. Глава хедж-фонда и федеральный прокурор США соглашаются на перемирие, но в пятом сезоне соперничество бывших союзников разгорится с новой силой. Вдобавок на горизонте появятся новые враги — амбициозные и опасные.

В сериале также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Кори Столл, Джулианна Маргулис и Фрэнк Грилло. Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами остаются Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

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Миллиарды
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