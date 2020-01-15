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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Психологический триллер «Ты» продлён на третий сезон

Приключения обаятельного убийцы продолжаются. Потоковый сервис Netflix официально продлил на 10-серийный третий сезон психологический триллер «Ты», о чём зрителей уведомил твиттер-аккаунт сериала. Премьеру стоит ждать в следующем году.

Во втором сезоне экранизации книжной серии Кэролайн Кепнес Джо (Пенн Бэджли) перебирается в Лос-Анджелес, где знакомится с шеф-поваром Лав Куинн (Виктория Педретти), которая видит в Джо родственную душу и влюбляется в него, не зная страшной правды о его бывших девушках. Третий сезон будет напрямую связан с новыми героями, живущими по соседству с Джо и его возлюбленной.

Главными сценаристами и исполнительными продюсерами сериала остаются Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники»).

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