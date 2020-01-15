Адский мюзикл поставят в пятом сезоне «Люцифера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Последний сезон «Люцифера» от Netflix будет чуть больше наполнен музыкой, чем обычно. В четвёртом нуарном эпизоде дуэтом споют Том Эллис (Люцифер) и Лесли-Энн Брандт (Мейз), десятая же серия станет полноценным мюзиклом. Притом весьма ярким!

Озаглавленный «Кровавое небесное караоке» (Bloody Celestial Karaoke Jam), часовой эпизод будет включать несколько музыкальных и танцевальных номеров. Возбуждённые сбывшейся мечтой шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон, которые давно хотели такую серию, уверяют, что не могли позволить героям просто выйти и сплясать, а потому тщательно вписали мюзикл в сюжет.

С Дьволом при луне станцуют Лорен Джерман, Эйми Гарсиа, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Деннис Хейсбёрт и другие.

Фантастический процедурал о приключениях Люцифера Морнингстара (Эллис) в «Городе ангелов» завершится поделённым на две части 16-серийным сезоном. Дата премьеры пока неизвестна.