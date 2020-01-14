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Супергеройская «Семёрка» на постерах и других арт-шедеврах художников сериала «Пацаны»

Четвёртый эпизод «Пацанов» под названием «Самка человека» (The Female of the Species) номинируется на премию Гильдии арт-директоров США (ADG). В связи с этим художник-постановщик Дэйв Бласс делится в соцсетях настоящими произведениями искусства, созданными арт-директорами сериала для воплощения в жизнь персонажей «Семёрки».

Владеющая супергероями корпорация Vought не скупится на рекламу своего товара. ТВ, кино, улицы — спасители человечества смотрят на вас отовсюду, в том числе с афиш к блокбастерам киновселенной Vought Cinematic Universe (VCU).

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Штаб-квартиру «Семёрки» в небоскрёбе Vought Tower украшают сольные изображения героев.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Ну и какие же супергерои без комиксов! Художники «Пацанов» превратили реальные классические обложки в выпуски The Vought World.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Декорации, концепт-арты, постеры, логотипы, сувениры и многое другое можно подробно рассмотреть в заявке-презентации по этой ссылке.

Телебомба прошлого года от Эрика Крипке («Сверхъестественное») и Сета Рогена возвращается на Amazon со вторым сезоном в этом году.

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Пацаны
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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