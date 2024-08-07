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Боевая Галадриэль, пленный Саурон и прочие на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Сколько эмоций и напряжения! Это чтобы зрители не сомневались, что во втором сезоне эпического эпика «Властелин колец. Кольца власти» движуха-то точно попрёт. Не то что в этих ваших «Домах Дракона». Портал Entertainment Weekly опубликовал пачку свежих кадров из продолжения многосерийного фэнтези, куда втулил почти всех основных персонажей истории.

Галадриэль опять воюет, у Саурона небольшие проблемы с рабством, гномы, как всегда, внушительны, Келебримбор опять что-то на свою беду мастерит, ну и парнишка Исильдур воскрес. Такое бывает.

Все самые свежие новости с полей Средиземья, трепещущего перед наступлением Великого Остроухого Зла в парике, зрители начнут получать 29 августа.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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