Боевая Галадриэль, пленный Саурон и прочие на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Сколько эмоций и напряжения! Это чтобы зрители не сомневались, что во втором сезоне эпического эпика «Властелин колец. Кольца власти» движуха-то точно попрёт. Не то что в этих ваших «Домах Дракона». Портал Entertainment Weekly опубликовал пачку свежих кадров из продолжения многосерийного фэнтези, куда втулил почти всех основных персонажей истории.

Галадриэль опять воюет, у Саурона небольшие проблемы с рабством, гномы, как всегда, внушительны, Келебримбор опять что-то на свою беду мастерит, ну и парнишка Исильдур воскрес. Такое бывает.

Все самые свежие новости с полей Средиземья, трепещущего перед наступлением Великого Остроухого Зла в парике, зрители начнут получать 29 августа.