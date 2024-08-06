Саурон и Келебримбор натворили колец — свежие постеры «Властелина колец. Колец власти»

В Средиземье неспокойно. Саурон напялил парик, отрастил эльфийские уши и занялся ювелиркой. Даже известного ремесленника Келебримбора для таких дел привлёк. Галадриэль одно колечко успела урвать, пока Элронд делал укладку и где-то воевал. Ему кольца не досталось. Краткое гадание по новым постерам «Властелина колец. Колец власти» избавит вас от необходимости смотреть второй сезон.

Впрочем, если вы настроены серьёзно, то никто не остановит вас 29 августа от того, чтобы усесться за просмотр продолжения эпического фэнтези по вселенной Дж. Р. Р. Толкина.