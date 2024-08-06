Вампир придёт искать свежую кровь в Dead by Daylight из мультсериала по Castlevania

Маньяки, призраки, демоны, инопланетяне, киборги и даже проклятые боги уже были в ассиметричном сессионном хорроре Dead by Daylight. Но вот вампиров ещё не было. Уже в августе в игре начнется коллаборация со вселенной Castlevania, а если быть точнее, то с мультсериалом по игре.

27 августа в игру добавят парочку персонажей: вампира Дракулу и охотника на вампиров Тревора Бельмонта. Вампир умеет метать фаерболлы, превращаться в волка для выслеживания или в стаю летучих мышей для незаметного перемещения. Выживший же сможет уcиливать напарников и давать им защиту от действий убийцы.

Данная коллаборация будет последней в этом году. В декабре авторы игры добавят новую карту, нового выжившего и нового убийцу собственного производства. Ну а в следующем году вновь придут лицензированные персонажи: в марте пока ещё неизвестный убийца, а летом что-то связанное с Five Nights at Freddy's