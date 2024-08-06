Актёр «Теда Лассо» дарит надежду на продолжение сериала

В мае 2023 года в эфир вышел заключительный эпизод третьего сезона «Теда Лассо». С тех пор поклонники с нетерпением ждали новостей о новых сериях. Хотя официально ничего не подтверждено, актёр Мохаммед Хашим рассказал, что четвёртый сезон может быть в планах.

Хашим, сыгравший в сериале эпизодическую роль швейцарского полузащитника Мо Бамберкэтча, не думает, что это был конец «Теда Лассо». Однако актёр подчеркнул, что слышал много слухов и на данный момент даже не знает, чему верить. По его словам, если сериал и вернется, то через 20 лет.

В августе 2023 года режиссёр Деклан Лауни заявил, что с «Тедом Лассо» пока покончено. Он также признался, что во время съёмок было ощущение, что сериал заканчивается.