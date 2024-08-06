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Актёр «Теда Лассо» дарит надежду на продолжение сериала

Источник: Apple TV+

В мае 2023 года в эфир вышел заключительный эпизод третьего сезона «Теда Лассо». С тех пор поклонники с нетерпением ждали новостей о новых сериях. Хотя официально ничего не подтверждено, актёр Мохаммед Хашим рассказал, что четвёртый сезон может быть в планах.

Хашим, сыгравший в сериале эпизодическую роль швейцарского полузащитника Мо Бамберкэтча, не думает, что это был конец «Теда Лассо». Однако актёр подчеркнул, что слышал много слухов и на данный момент даже не знает, чему верить. По его словам, если сериал и вернется, то через 20 лет.

В августе 2023 года режиссёр Деклан Лауни заявил, что с «Тедом Лассо» пока покончено. Он также признался, что во время съёмок было ощущение, что сериал заканчивается.

Все знали, что это конец, но на данный момент. Пройдёт два или три года, прежде чем что-то может произойти, и тогда можно будет попробовать связать все эти истории должным образом.

Комментарии (1)

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