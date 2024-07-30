Ужасы нашего Средиземья в ролике о создании второго сезона «Властелина колец. Колец власти»

Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, да и в воздухе наверняка что-то такое витает. Творческая команда эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», которому нечем похвастаться в плане сценария, выпячивает свои спецэффекты. Ну, ради чего-то же зрители будут уговаривать себя это смотреть.

Стриминговый сервис Amazon, где второй сезон самого дорогого сериала в истории стартует 29 августа, выкатил ролик о создании продолжения, где режущий глаз актёрский состав и ответственные за мир Средиземья люди рассказывают, какие красоты ждут зрителей в новых эпизодах.