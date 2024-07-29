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Появился новый отрывок из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»

Источник: Paramount+

YouTube-канал Teenage Mutant Ninja Turtles опубликовал новый отрывок из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории». В этом отрывке показывают, как Рафаэль атакует огромного робота, и что происходит после этого.

В 2023 году вышел анимационный фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В нём представлены новые версии Черепашек и связанных с ними персонажей. При бюджете $ 70 млн мультфильм собрал $ 180,5 млн. Обещанный сиквел «Погрома мутантов» начнут показывать в кинотеатрах 9 октября 2026 года. В нём вернётся Шреддер, появившийся в финале картины. Но прежде на Paramount+ выйдет мультсериал из двух сезонов «Черепашки-ниндзя: Истории». Он будет мостиком между полнометражками.

В 12-серийном первом сезоне мутантам будет противостоять злодейка Бишоп. Премьера сезона состоится 9 августа.

Ранее выходил другой отрывок из мультсериала.

 
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