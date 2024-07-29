Рик Флэг жив? Юэль Киннаман присоединился ко второму сезону «Миротворца»

Юэль Киннаман во втором сезоне «Миротворца», и это вам не шутки. Удивительной невольно новостью поделился новый режиссёр сериала Питер Соллетт («Боги хеви-метала»), отблагодарив поимённо весь актёрский состав, включая почившего Рика Флэга.

Тот самый случай, когда сначала обрадовался, а потом вспомнил, что во втором сезоне также будет Рик Флэг-старший в исполнении Фрэнка Грилло — флешбэки, не иначе. Или проснувшийся голос совести самого Миротворца (Джон Сина).

Джеймс Ганн, как и обещал, приступил к съёмкам продолжения, едва расправившись с новым «Суперменом». Работа началась в этом месяце, так что второй сезон раньше следующего года не ждём.

Помимо Сины, Грилло и Киннамана блистать на экране по-прежнему будут Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи и Даниэль Брукс.