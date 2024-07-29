Нашумевшей сцены однополого поцелуя в «Доме дракона» даже не было в сценарии

Внезапный и необъяснимый порыв страсти Рейниры Таргариен и Мисарии в шестой серии второго сезона «Дома дракона» застал врасплох не только зрителей, но и самих героинь. Сказать, что к этому ничего не вело — явное преуменьшение. И на то есть причина — этой сцены никогда не было в сценарии.

Как рассказала непосредственная участница процесса Соноя Мидзуно, «блестящая» идея пришла в небинарную голову Эммы Д’Арси, и создатели, разумеется, радостно её подхватили.

Это не задумывалось как поцелуй. Поскольку мы стояли в комнате порознь, и Мисария рассказала свою историю, Рейнира инстинктивно почувствовала необходимость обнять её, утешить. Поэтому мы так органично перешли к поцелую. Я не думаю, что кого-то из них так когда-либо обнимали. Именно объятия — интимная ранимость этих объятий, переросли в очень нежный и страстный поцелуй, который был совершенно удивительным. Я думаю, это очень волнительный момент для них обеих.

Словом, шанс на то, что в итоге всё это ни к чему не приведёт, высок как никогда. И это хорошая новость.

Второй сезон «Дома дракона» завершится восьмой серией уже на следующей неделе. Третий сезон — вопрос давно решённый.