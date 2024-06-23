Звезда «Дома дракона» рассказала об очень грязной секс-сцене, так и не попавшей в сериал

Если в «Игре престолов» помимо кровищи и разврата было ещё много всего, за что зрители и полюбили сериал, то спин-офф «Дом дракона» этим похвастаться явно не может. С учётом унылого повествования и полутора интересных персонажей остаётся привлекать аудиторию только шок-контентом, но и тут у шоураннера Райана Кондал свои соображения.

Исполнительница роли Алисент Хайтауэр Оливия Кук рассказала, о съёмках «очень развратной» сцены «животного» секса между её персонажем и Кристоном Колем (Фабьен Франкель) и о своём разочаровании от того, что в сериал она в итоге не попала. Лично ей всё понравилось.

Это было охрененно грязно. Это не было красиво, зато было очень весело снимать. Насколько я помню, Райан Кондал сказал, что мы не узнаём ничего нового о персонажах. Я немного не согласна с ним, но всё в порядке, это его сериал.

По её словам, подписываясь на спин-офф «Игры престолов», она готовилась куда к большему числу интимных сцен. Но она всё равно довольна, ведь все они как бы важны для истории.

Судя по первым рейтингам, 20% зрителей бросили «Дом дракона» после первого сезона. Могло быть и хуже. Третий сезон сериал уже в любом случае получил.