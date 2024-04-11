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Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу мёртв

Источник: HBO

После завершения «Игры престолов» HBO судорожно запустил в разработку сразу несколько спин-оффов сериала — вдруг хоть один да выстрелит. Собственно, один уже выстрелил — «Дом дракона» считается успехом, хоть и не вызывает восторгов у публики. А значит остальные можно сворачивать, тем более когда рассказывать то и ничего — как в случае со спин-оффом Джона Сноу.

Новостью поделился сам Кит Харрингтон, который изначально и упросил продюсеров на сиквел, несмотря на подорванное песнью льда и пламени психической здоровье. Он же придумал идею и лично отобрал шоураннеров для сольника, но что-то пошло не так:

В данный момент ничего не происходит, потому что мы не смогли подходящую историю, которая бы всех нас одинаково увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим. Возможно, в будущем мы вернёмся к нему, но сейчас – нет. Он прочно обосновался на дальней полке.

Учитывая, что проект под кодовым названием «Сноу» находился в разработке больше двух лет, маловероятно, что подходящая идея когда-нибудь придумается — как известно, что мертво, умереть не может.

Ранее HBO отменил приквел «Игры престолов» «Красная луна» с Наоми Уоттс, а ведь там даже успели снять пилотный эпизод.

Комментарии (3)

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