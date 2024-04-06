 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Комикс журнала Penthouse получил новые обложки Огненная Эмбер Хёрд показала закулисье «Аквамена 2» (фото) В боевике «Миссия невыполнима 8» стало одной прекрасной дамой больше Дэрил и Кэрол снова рискуют в отрывке из второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов» Тринити со световым мечом на свежем кадре «Звёздных войн: Аколита»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
472

Приквелу «Игры престолов» подобрали исполнителей главных ролей

Источник: HBO

Не совсем понятно, куда смотрят директора по кастингу, но они умудрились очень неинклюзивно выбрать на главные роли в очередной приквел «Игры престолов» подозрительно хорошо подходящих (по крайней мере, визуально) исполнителей главных ролей. Центральных персонажей в сериале «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» сыграют пока никому особенно не известные Питер Клэффи и Декстер Сол Энселл.

Приключенческое фэнтези по рассказам Джорджа Мартина поведает о странствиях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Клэффи) и его миниатюрного оруженосца Эгга (Энселл) в те давние времена, когда Таргариены ещё сидели на Железном троне и правили Вестеросом.

За сценарную адаптацию отвечают Мартин и Айра Паркер, которые также числятся исполнительными продюсерами сериала.

Теги
Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

2Таргариены против Таргариенов на постерах второго сезона «Дома Дракона» 7Приквел «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене и его сёстрах-жёнах напишет сценарист «Бэтмена»

Тоже интересно

1Новая песня (G)I-DLE вызвала волну критики в Корее 1«Палочка и меч Вистории» — новые сэйю фэнтези-аниме о парне из магической академии, не умеющем пользоваться магией 0«Непутёвый ученик в школе магии» — трейлер, дата выхода и другие подробности третьего сезона 0Saber Interactive выкупает независимость от Embracer Group за $ 247 млн 2Magma Comix анонсировало новую антиутопичную серию Silicon Bandits

Далее на КГ

0
«Моменты оваций» — трейлер аниме-фильма о музыке и музыкальных клипах
 0
Первый комикс про Супермена продали за рекордную сумму на аукционе
 4
Ведьмак Лиам Хемсворт передаёт привет из тренажёрки (фото)
 0
КГ играет: Ace Combat 3: Electrosphere и Death's Gambit: Afterlife
 4
Империя наносит ответный удар: трейлер анимационной антологии в стиле «Звёздных войн: Сказаний о джедаях»
 0
Деку, похожий на Всемогущего злодей и другие в свежем тизере четвёртого аниме-фильма «Моя геройская академия»
 7
Создатели «Джона Уика» готовят средневековый экшен про мстительного пастуха
 0
«Азбука» издаст свежий том комикса «Блэксэд» в России
 4
Сказка «Ночная сучка» с Эми Адамс получила кинотеатральную премьеру
 1
Аниме «Сказание об обручальных кольцах» получит второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
DC анонсировало альманах Joker: The World
 
Кино Достать ножи: финальный поединок добра и зла из «Дюны 2» (фото)
 
Кино Первые отзывы на «Дом у дороги» появились на Rotten Tomatoes
 
Рецензия и отзывы на комикс «Эххо. Зеркальный мир»
 
Аниме «Ищypa» — специальное видео с анонсом второго сезона фэнтези-боевика
 
Кино «Звёздные войны» не помогли Дэйзи Ридли стать востребованной актрисой
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
1Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА
 
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru