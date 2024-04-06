Приквелу «Игры престолов» подобрали исполнителей главных ролей

Не совсем понятно, куда смотрят директора по кастингу, но они умудрились очень неинклюзивно выбрать на главные роли в очередной приквел «Игры престолов» подозрительно хорошо подходящих (по крайней мере, визуально) исполнителей главных ролей. Центральных персонажей в сериале «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» сыграют пока никому особенно не известные Питер Клэффи и Декстер Сол Энселл.

Приключенческое фэнтези по рассказам Джорджа Мартина поведает о странствиях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Клэффи) и его миниатюрного оруженосца Эгга (Энселл) в те давние времена, когда Таргариены ещё сидели на Железном троне и правили Вестеросом.

За сценарную адаптацию отвечают Мартин и Айра Паркер, которые также числятся исполнительными продюсерами сериала.