Приквел «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене и его сёстрах-жёнах напишет сценарист «Бэтмена»

Давно обсуждавшийся спин-офф «Игры престолов» о древних временах Вестероса начинает подбираться к своей реализации. Сериалу о знаменитом королевском тройничке подыскали главного сценариста. В очередной проект по миру «Песни Льда и Пламени» зачислили Мэттсона Томлина, сценариста «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Сюжетно новый сериал будет приквелом не только «Игры престолов», но и «Дома Дракона». Речь пойдет о жестоком и кровавом Завоевании Вестероса знаменитыми драконьими всадниками — Эйгоном Таргариеном и его сёстрами-жёнами Рейнис и Висеньей. Всего за два года это замечательное трио объединило под своей властью шесть из семи королевств. Непокорённым остался только своевольный Дорн.

Канал HBO по этому поводу пока отмалчивается. В планах у кабельного вещателя несколько проектов по сверхпопулярной вселенной, включая анимационный. Но с громкими анонсами никто пока не торопится.