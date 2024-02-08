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Русский аристократ Юэн Макгрегор на первых кадрах «Джентльмена в Москве»

Глядя на эти усы сразу вспоминается Кеннет Брана и его смехотворный акцент Эркюля Пуаро. И не зря — именно он должен был исполнить главную роль в сериале «Джентльмен в Москве», но что-то пошло не так, и теперь русского аристократа Александра Ростова изображает Юэн Макгрегор.

По сюжету граф Ростов после революции оказывается не по ту сторону из-за какого-то стихотворения. Но вместо смертной казни его заключают в отель «Метрополь», покидать который ему категорически запрещено. Всё происходящее не экране — не просто поток сознания, как можно было подумать, а экранизация мирового бестселлера Aмopa Toyлзa.

Промо-арт сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве» Кадры из сериала «Джентльмен в Москве»

Компанию Макгрегору в сериале составят Мэри Элизабет Уинстэд, с которой он нынче не расстаётся, Алекса Гудолл, Джонни Харрис, Анна Урбанова и прошедший по квоте Фехинти Балогун в роли типичного русского по имени Мишка.

Премьера состоится уже 29 марта.

Теги
ГалереяДжентльмен в Москве
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Источник фотографий: Depositphotos

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