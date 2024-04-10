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1 142

Первые отзывы на Fallout появились на Rotten Tomatoes

Источник: Amazon

Первый сезон постапокалиптического экшена Fallout вот-вот явит себя миру на стриминговой платформе Amazon, и в ожидании премьеры первого сезона, который выйдет целиком, зрителям дали возможность ознакомиться с первыми впечатлениями профессиональных рецензентов.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые оценки критиков на проект от творческого дуэта Джонатана Нолана и Лизы Джой. И рецензентам очень понравилась представленная ими адаптация культового игрового франчайза. Сейчас у сериала 91% одобрения на основе 46 рецензий.

Критики дружно записывают Fallout в когорту избранных проектов, разрушающих проклятие экранизаций видеоигр. Отмечают в целом грамотную адаптацию — не техническую копирку, а грамотную переработку оригинального материала в экранное действо. В частности же хвалят хорошо поставленный экшен, необходимый уровень жестокости замечательный чёрный юмор.

Теги
Fallout
Комментарии (6)

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