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Шоураннеры «Игры престолов» жалеют только об одном

Источник: HBO

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, широко известные как люди, похоронившие «Игру престолов», спустя годы не только не признают своей вины, но и продолжают откровенно топтаться на чувствах фанатов. В недавнем интервью The Hollywood Reporter горе-шоураннеров спросили, было ли что-то, что они хотели бы изменить в сериале, что-то, о чём они жалеют. И оказалось, что у них есть ответ/

Можно было предположить, что они бы изменили, скажем, сюжетную линию Дейенерис, Джона Сноу, Арьи Старк или Джейме Ланнистера, но куда всем этим героям до Морда-тюремщика! Кто это, спросите вы… и будете не одиноки.

Было большой ошибкой не вернуть Морда-тюремщика. Мы всегда говорили об этом. И у нас даже была для этого сцена в таверне. Но мы слишком поздно поняли, что Морд мог владеть ею. Он мог отыгрывать там на заднем плане точно так же, как в тюрьме, только уже в качестве владельца небольшого бизнеса. Это была такая очевидная идея, сама по себе пришедшая нам в голову на день позже.

Морда-тюремщика сыграл Киаран Бирмингем. По сюжету его герой сначала мучает Тириона Ланнистера в Орлином гнезде, а позже, за скромное вознаграждение, помогает ему сбежать.

Словом, гениальная идея гениальных творцов.

Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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