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374

«Дом Дракона» продлён на третий сезон

Источник: HBO

Вряд ли для кого-либо это станет неожиданной новостью, однако же кабельный канал HBO официально анонсировал третий сезон «Дома Дракона». Второй сезон Таргариенского эпика ещё только готовится к выходу, но до его премьеры уже рукой подать — продолжение стартует 16 июня. И, видимо, оное вдохновляет вещателя на дальнейшее сотрудничество с творческой командой проекта.

Отец книжной вселенной, по которой плодятся разнообразные экранные ответвления «Игры престолов», раскрыл карты ещё в декабре 2023-го. Тогда Джордж Мартин сообщил, что уже работает со сценаристами сериала над третьим и четвёртым сезонами. Потому имейте в виду — даже третьим сюжет, скорее всего, не ограничится.

Второй — укороченный — сезон обещает как минимум начало великой драконьей битвы Вестероса. Ну а там уже как пойдёт.

Теги
Дом Дракона
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