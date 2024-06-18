Таргариены готовы рвать глотки друг другу в свежем трейлере «Дома Дракона»

После выхода первой серии второго сезона «Дома Дракона» с её жестокой финальной сценой стриминговый сервис Max опубликовал трейлер остальных эпизодов эпического приквела «Игры престолов».

Надо отдать должное грамотному монтажу и музыкальному сопровождению — видеоряд выглядит многообещающе во всех планах, включая сюжетный. Впереди у Вестероса кровавая междоусобица с драконами и втягиванием в конфликт остальных великих домов континента.