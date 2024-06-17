Эрин Мориарти из «Пацанов» не волнует критика её внешности и радует феминизм в сериале

Исполнительница роли Старлайт в вернувшихся с четвёртым сезоном «Пацанах» больше не переживает по поводу критики своей внешности в этих ваших интернетах. Во-первых, Эрин Мориарти утверждает, что никаких пластических операций не делала. Во-вторых, её эти спекуляции больше вообще не волнуют.

В интервью The New York Times актриса заверила, что её уверенность в себе вернулась, а то ведь она уже начала переживать, что из-за всяких лживых слухов её так и работы лишат:

В течение нескольких месяцев я думала, моей карьере пришёл конец. Потому что вопрос, которого мне посоветовали вообще не касаться, привлёк к себе слишком много внимания. Я оставила эту тему на послании, в котором искренне призналась, что адресованные мне комментарии попросту разбили мне сердце. Но я исцелилась и готова к работе.

Ещё бы не готова, ведь «Пацаны» дарят Мориарти возможность рассказать по-настоящему феминистическую историю

Я уже привыкла к тому, что сначала тебе рассказывают, что хотят сделать с героиней одно, а делают совершенно другое. Но я научилась доверять нашему шоураннеру. Слава богу, есть такие героини, как Старлайт, и слава богу, мне довелось её сыграть. Даже не знаю, как бы я переварила собственный жизненный опыт, если бы не играла её.

Шоураннер-то придёт и уйдёт — финальный сезон сериала на носу. А вот захотят ли «преобразившуюся» силой мысли актрису видеть в своих проектах другие шоураннеры — вопрос пока открытый.