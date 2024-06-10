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Хоумлендер на коньках и Билли Бутчер на переговорах — свежие кадры из «Пацанов»

Премьера четвёртого сезона «Пацанов» будет, как известно, трёхсерийной. Ради такого дела рекламный отдел сериала поделился с жаждущими продолжения подписчиками своих соцсетех тремя свежими кадрами — по кадру на премьерную серию. Контекст не прилагается. Додумайте и дофантазируйте сами.

Хоумлендер (Энтони Старр) с сынишкой Райаном (Кэмерон Кроветти), изображающий главу Семёрки фигурист и о чём-то договаривающийся на гразяных задворках с политиканшей Викторией Ньюман (Клаудия Думит) отчаявшийся Билли Бутчер (Карл Урбан)

Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны»
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ГалереяПацаны
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