Хоумлендер и Билли Бутчер воюют за сына в первом отрывке из четвёртого сезона «Пацанов»

Неважно чувствующий себя Билли Бутчер всё ещё пытается сделать доброе дело, но Хоумлендер не дремлет. Стриминговый сервис Amazon выкатил дебютный отрывок из четвёртого сезона «Пацанов», где персонажи Карла Урбана и Энтони Старра воюют за душу юного Райана (Кэмерон Кроветти).

Хватит ли у Бутчера сил и времени на то, чтобы совершить новую попытку отговорить пацана якшаться со своим спятившим папочкой-супергероем, зрители зачнут узнавать с 13 июня.

И главный постер продолжения. Вот просто семейный портрет, а не постер: