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Парни Хоумлендера на свежем постере «Пацанов»

Вот уж в чём супергероям из Семёрки не откажешь, так это в умении принимать максимально пафосные позы для рекламных материалов своей корпорации, а заодно и сериала, освещающего их «доблестные» подвиги. Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» опубликовал свежий постер четвёртого сезона. Наконец-то очередь дошла и до обладателей сверхспособностей.

На свежем плакате засветились Чёрный Нуар (Натан Митчелл), Поезд-А (Джесси Т. Ашер) и Глубина (Чейс Кроуфорд) — братишки по команде, возглавляемой непотопляемым Хоумлендером. Для главаря супергеройской шайки наверняка зарезервирован персональный плакат.

Постеры сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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