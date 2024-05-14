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СЕРИАЛЫ
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«Пацаны» продлены на пятый сезон

До премьеры четвёртого сезона без малого месяц, а стриминговый сервис Amazon уже подсуетился и официально оформил сериалу «Пацаны» продление на пятый сезон. Вот настолько велик кредит доверия у проекта от шоураннера Эрика Крипке.

Поэтому чем бы ни закончился готовящийся к премьере 13 июня четвёртый сезон, массового падежа ключевых персонажей по-прежнему ждать не стоит. Проитивостояние обнаглевших супергероев и охотников на них снова закончится относительно бескровно. Ну, по меркам вселенной «Пацанов», конечно.

Анонс подкрепили красноречивым видеороликом, где Кимико высекает в дереве решение потокового сервиса продолжать:

Теги
Пацаны
Комментарии (4)

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