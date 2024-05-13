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СЕРИАЛЫ
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Карл Урбан и Джеффри Дин-Морган посылают ясный сигнал на свежем кадре «Пацанов»

До премьеры четвёртого сезона «Пацанов» остаётся ровно месяц, и бескомпромиссный сериал о крайне далёких от идеала супергероях в своей фирменной манере решил напомнить об этом важном моменте. В сети опубликован свежий закадровый снимок продолжения с Карлом Урбаном и Джеффри Дин-Морганом, которые посылают подальше человека-фотографа.

Свежие эпизоды супергеройской вакханалии под руководством бессменного шоураннера сериала Эрика Крипке начнут выходить на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.

Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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