Хоумлендер красуется на максимально патриотичном постере «Пацанов»

Во вселенной «Пацанов» сегодня отмечают не только День супергероя, но и День Хоумлендера. Последний, по версии мегакорпорации Vought International, представляет собой кристальное олицетворение слова «супергерой». Эта позиция нашла своё отражение на специальном постере с таким изобилием патриотической символики, что просто дух захватывает.

Напомним, очень скоро «Пацаны» заглянут на бразильский Comic Con и на своей информационной панели, которая пройдёт 3 мая, пообщаются с поклонниками и покажут зрителям что-нибудь интересное. Предположительно, трейлер четвёртого сезона, который стартует на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.