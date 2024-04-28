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Хоумлендер красуется на максимально патриотичном постере «Пацанов»

Во вселенной «Пацанов» сегодня отмечают не только День супергероя, но и День Хоумлендера. Последний, по версии мегакорпорации Vought International, представляет собой кристальное олицетворение слова «супергерой». Эта позиция нашла своё отражение на специальном постере с таким изобилием патриотической символики, что просто дух захватывает.

Напомним, очень скоро «Пацаны» заглянут на бразильский Comic Con и на своей информационной панели, которая пройдёт 3 мая, пообщаются с поклонниками и покажут зрителям что-нибудь интересное. Предположительно, трейлер четвёртого сезона, который стартует на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.

Постеры сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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