Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра

Съёмки второго сезона «Поколения „Ви“» должны были начаться уже через неделю, а на сегодня были запланированы первые читки сценария. Однако продолжения спин-оффа «Пацанов» придётся подождать — Чанс Пердомо, исполнитель роли Андре Андерсона, накануне погиб в автокатастрофе. Актёр разбился на мотоцикле по пути в Торонто, где должны были пройти съёмки сериала.

Теперь перед создателями стоит непростая задача — либо проводить рекаст, либо полностью переписывать сценарий. Первое может быть делом крайне болезненным, а второе кажется практически невыполнимым — учитывая значимость персонажа, будет трудно логично выписать его из повествования. Впрочем, всегда можно просто «убить» героя за кадром — для вселенной «Пацанов» это даже не будет казаться чем-то необычным.

В продолжении должны были вернуться также Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Эйса Джерманн и Дерек Лух. Создатели «Поколения „Ви“» — всё те же Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг.