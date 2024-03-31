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Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра

Источник: Amazon

Съёмки второго сезона «Поколения „Ви“» должны были начаться уже через неделю, а на сегодня были запланированы первые читки сценария. Однако продолжения спин-оффа «Пацанов» придётся подождать — Чанс Пердомо, исполнитель роли Андре Андерсона, накануне погиб в автокатастрофе. Актёр разбился на мотоцикле по пути в Торонто, где должны были пройти съёмки сериала.

Теперь перед создателями стоит непростая задача — либо проводить рекаст, либо полностью переписывать сценарий. Первое может быть делом крайне болезненным, а второе кажется практически невыполнимым — учитывая значимость персонажа, будет трудно логично выписать его из повествования. Впрочем, всегда можно просто «убить» героя за кадром — для вселенной «Пацанов» это даже не будет казаться чем-то необычным.

В продолжении должны были вернуться также Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Эйса Джерманн и Дерек Лух. Создатели «Поколения „Ви“» — всё те же Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг.

Теги
Поколение „Ви“Пацаны
Комментарии (3)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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