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Поколение «Ви»: знакомьтесь с героями нового спин-оффа «Пацанов» (фото)

Источник: Amazon

«Пацаны» слишком круто и успешны, чтобы не заиметь собственную вселенную. Весной уже вышел (и остался практически незамеченным) анимационный сериал «Осатанелые», а только что завершились съёмки второго спин-оффа «Поколение „Ви“». В нём речь пойдёт о колледже для суперов и тех, кто постигает там азы мастерства. Само собой, обещают рейтинг R и всё, что к нему прилагается: кровь, кишочки и нецензурщину.

Ну а посмотреть на героев и их светлые лица можно уже сейчас — на первых закадровых фото со съёмок:

Промо-арт сериала «Поколение «Ви»» Промо-арт сериала «Поколение «Ви»» Промо-арт сериала «Поколение «Ви»» Промо-арт сериала «Поколение «Ви»»

В состав «Поколения „Ви“» вошли Патрик Шварценеггер, Шелли Конн, Шон Патрик Томас, Мэдди Филлипс, Джаз Синклер, Александра Кастильо, Марко Пигосси и Лондон Тор.

Теги
ГалереяПоколение «Ви»
Комментарии (4)

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