Леонардо Дикаприо может появиться в продолжении «Игры в кальмара»

Режиссёр и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк с гордостью сообщает, что в третьем сезоне его сериала может появиться Леонардо Дикаприо.

Леонардо Дикаприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», так что если время или возможности будут позволять, мы попросим его присоединиться к играм. Хван Дон-хёк

Режиссёр добавил, что съёмки второго сезона начнутся в следующем году, а релиз продолжения запланирован на 2024 год.

Ранее Хван Дон-хёк говорил, что хочет расширить вселенную сериала, прописав историю таким образом, чтобы было понятно: подпольные игры на выживание происходят по всему миру.

Кроме того, Netflix анонсировал реалити-шоу по мотивам сериала, в котором примут участие более 400 человек. Победитель получит $4,56 млн.