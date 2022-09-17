Просмотры «Короны» взлетели на 800% после смерти королевы Елизаветы II

Пока мир оплакивает королеву Елизавету II, и пол-Лондона выстраивается в очередь, чтобы с ней проститься, те, кто туда попасть в силу объективных причин не может, просто включает Netflix. Ничего удивительного, что просмотры драмы «Корона» тут же взлетели до небес.

Согласно данным Whip Media, с 9 по 11 сентября количество зрителей в Великобритании, включивших сериал, увеличилось практически на 800% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. В США просмотры подскочили в четыре раза, а во Франции — в три.

В разное время Елизавету II играли Клэр Фой (1 и 2 сезоны) и Оливия Колман (3 и 4 сезоны), сменила которых Имельда Стонтон. Прямо сейчас с ней идут съёмки пятого сезона, которые, само собой, были приостановлены в знак уважения. Вместе с ней в продолжении культового сериала снимаются Элизабет Дебики, Лесли Мэнвилл и Джонатан Прайс.