 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Дом Дракона - реакция на 1 серию Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Очередной бестселлер Стивена Кинга отчаливает в кино при помощи режиссёра Пола Гринграсса
3
СЕРИАЛЫ
450
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Просмотры «Короны» взлетели на 800% после смерти королевы Елизаветы II

Источник: Netflix

Пока мир оплакивает королеву Елизавету II, и пол-Лондона выстраивается в очередь, чтобы с ней проститься, те, кто туда попасть в силу объективных причин не может, просто включает Netflix. Ничего удивительного, что просмотры драмы «Корона» тут же взлетели до небес.

Согласно данным Whip Media, с 9 по 11 сентября количество зрителей в Великобритании, включивших сериал, увеличилось практически на 800% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. В США просмотры подскочили в четыре раза, а во Франции — в три.

В разное время Елизавету II играли Клэр Фой (1 и 2 сезоны) и Оливия Колман (3 и 4 сезоны), сменила которых Имельда Стонтон. Прямо сейчас с ней идут съёмки пятого сезона, которые, само собой, были приостановлены в знак уважения. Вместе с ней в продолжении культового сериала снимаются Элизабет Дебики, Лесли Мэнвилл и Джонатан Прайс.

Теги
Корона
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

30Клэр Фой чувствовала себя использованной во время съёмок секс-сцен 11Создана для этой роли! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на съёмках сериала «Корона» (фото)

Тоже интересно

5Адский Рассел Кроу на концепт-арте «Тора: Любви и грома» 15Сыгравшая Ариэль Холли Бэйли уже видела отрывки из «Русалочки», и они её потрясли 10Эмилия Кларк ответила на слухи о возвращении в продолжение «Игры престолов» 8Леденящие душу перспективы Сабрины: Кирнан Шипка сыграет в фильме с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом 1Похититель молний Логан Лерман прокомментировал своё возможное появление в «Перси Джексоне и Олимпийцах»

Далее на КГ

12
Без Урганта, Светлакова и Нагиева! Продолжение «Ёлок» обойдётся без любимых героев
 0
«Демодуляция 2022» пройдёт 17-18 сентября
 3
Справедливость восстановлена: «Супер Майк 3» выйдет в широкий кинопрокат в 2023 году
 1
ЕВА-494: Стучать хером по барану
 2
Манга глазами анимешника: обзор первой книги «Монстра» от XL Media
 9
Какой-то новый «Парень-каратист» вернётся в кинотеатры в 2024 году
 0
Рецензия и отзывы на игру Destroy All Humans 2! — Reprobed
 3
Объявлена дата выхода One Piece Odyssey
 0
jRPG-серия Suikoden возвращается с HD-ремастером первых двух игр
 3
Капитан Хью Лори возвращается в трейлере второго сезона комедии «5 авеню»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru