Создана для этой роли! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на съёмках сериала «Корона» (фото)

В предстоящем пятом сезоне «Короны» образ принцессы Дианы воплотит на экране Элизабет Дебики («Довод», «Агенты А.Н.К.Л.»), сменившая на почётном посту любимицу критиков Эмму Коррин. Судя по фото, это ещё одно попадание в яблочко, и даже более чем 10-сантиметровая разница в росте не способна это испортить.

В продолжении «Короны» также снимутся Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Доминик Уэст (принц Чарльз) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).

Что до премьеры пятого сезона, она случится только через год — есть время, чтобы оценить степень неубедительности Кристен Стюарт в драме «Спенсер».