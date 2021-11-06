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Создана для этой роли! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на съёмках сериала «Корона» (фото)

Источник: Netflix

В предстоящем пятом сезоне «Короны» образ принцессы Дианы воплотит на экране Элизабет Дебики («Довод», «Агенты А.Н.К.Л.»), сменившая на почётном посту любимицу критиков Эмму Коррин. Судя по фото, это ещё одно попадание в яблочко, и даже более чем 10-сантиметровая разница в росте не способна это испортить.

Промо-арт сериала «Корона» Промо-арт сериала «Корона»

В продолжении «Короны» также снимутся Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Доминик Уэст (принц Чарльз) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).

Что до премьеры пятого сезона, она случится только через год — есть время, чтобы оценить степень неубедительности Кристен Стюарт в драме «Спенсер».

Теги
ГалереяКорона
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Источник фотографий: Depositphotos

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