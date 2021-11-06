Анимационный сериал по «Армии мертвецов» Зака Снайдера расскажет откуда взялись зомби

Только самые истовые культисты дисишного Снайдерверса верят, что эта сюжетная линия ещё как-то будет развиваться после выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера». Самому архитектору, надо думать, уже всё равно, ведь уже есть другой «верс» — по мотивам фильма «Армия мертвецов» на Netflix.

Все смотревшие кино мистера Снайдера знают, что зомбиапокалипсис начался с орального секса. Но откуда именно взялся вирус, превращающий живых в условных зомби? Об этом нам расскажет мультсериал «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас»:

В следующем году выйдет анимационный сериал, который всерьёз раскроет тему происхождения зомби — почему начался апокалипсис и откуда действительно взялись ожившие трупы. Временные петли, порталы и пути в другие измерения — именно с этими вещами мы планируем играть в будущем. Как и намекал Дитер в первой части — наша вселенная будет развиваться в ту сторону.

Снайдер действительно не шутит, когда говорит, что полнометражный сиквел перейдёт в область научной фантастики.