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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Анимационный сериал по «Армии мертвецов» Зака Снайдера расскажет откуда взялись зомби

Источник: Netflix

Только самые истовые культисты дисишного Снайдерверса верят, что эта сюжетная линия ещё как-то будет развиваться после выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера». Самому архитектору, надо думать, уже всё равно, ведь уже есть другой «верс» — по мотивам фильма «Армия мертвецов» на Netflix.

Все смотревшие кино мистера Снайдера знают, что зомбиапокалипсис начался с орального секса. Но откуда именно взялся вирус, превращающий живых в условных зомби? Об этом нам расскажет мультсериал «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас»:

В следующем году выйдет анимационный сериал, который всерьёз раскроет тему происхождения зомби — почему начался апокалипсис и откуда действительно взялись ожившие трупы. Временные петли, порталы и пути в другие измерения — именно с этими вещами мы планируем играть в будущем. Как и намекал Дитер в первой части — наша вселенная будет развиваться в ту сторону.

Снайдер действительно не шутит, когда говорит, что полнометражный сиквел перейдёт в область научной фантастики.

Теги
Армия мертвецовЗак СнайдерNetflix
Комментарии (1)

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