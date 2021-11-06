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Свежий тизер «Очень странных дел» приглашает в солнечную Калифорнию

Перестрелки, погони и уже привычная чертовщина — жизнь Одиннадцатой и её друзей и не думает поворачивать в русло обыденности. Потоковый сервис Netflix презентовал очередной тизер четвёртого сезона «Очень странных дел», и снова без какого-либо намёка на дату выхода. Зрителям приходится довольствоваться знанием, что новые серии покажут когда-нибудь в следующем году.

География событий в четвёртом сезоне, ясное дело, расширится, потому что в конце предыдущей телеглавы главные герои разъехались кто куда. Некоторые так и вовсе угодили в заснеженный сибирский гулаг, но в новом тизере об этом ни словечка.

И свежий постер-карта сериала со всеми памятными местами малой родины главных героев:

Постеры сериала «Очень странные дела»
Теги
ВидеоОчень странные делаNetflixПостерТрейлер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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