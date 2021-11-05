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Специальный постер «Очень странных дел» напоминает о важной дате

Потоковый сервис Netflix опубликовал атмосферный специальный постер мистического триллера «Очень странные дела», приуроченный к невероятно важному событию для городка Хоукинс и всех фанатов сериала. Завтра исполнится 38 лет с тех пор, как таинственным образом пропал местный мальчуган Уилл Байерс.

Именно после исчезновения парнишки в Хоукинсе начали происходить очень странные дела.

Постеры сериала «Очень странные дела»

К слову, завтра видеосервис устраивает специальные мероприятия в честь этой даты и, возможно, не обойдётся без каких-нибудь важных анонсов. Глядишь, и трейлер третьего сезона покажут.

Теги
ГалереяОчень странные делаПостерNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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