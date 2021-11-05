«Колесо времени» в лицах — свежие персонажные постеры эпического фэнтези

Предыдущая внушительная подборка персонажных постеров эпического фэнтези «Колесо времени», как оказалось, не была последней. Многосерийная экранизация книжного цикла Роберта Джордана разжилась очередной партией плакатов — теперь портретных. Запомните эти лица, если собираетесь смотреть сериал, ведь они принадлежат главным героям первого сезона.

Отдельных промо-артов удостоились персонажи Розамунд Пайк, Дэниела Хенни, Йоши Страдовски, Маркуса Рутерфорда, Зои Робинс, Донала Финна, Мадлен Мэдден и Альваро Морте.

Первые три эпизода сериала, за который отвечает шоураннер Рейф Джадкинс, выйдут на потоковом сервисе Amazon 19 ноября.