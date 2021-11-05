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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

«Колесо времени» в лицах — свежие персонажные постеры эпического фэнтези

Предыдущая внушительная подборка персонажных постеров эпического фэнтези «Колесо времени», как оказалось, не была последней. Многосерийная экранизация книжного цикла Роберта Джордана разжилась очередной партией плакатов — теперь портретных. Запомните эти лица, если собираетесь смотреть сериал, ведь они принадлежат главным героям первого сезона.

Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени»

Отдельных промо-артов удостоились персонажи Розамунд Пайк, Дэниела Хенни, Йоши Страдовски, Маркуса Рутерфорда, Зои Робинс, Донала Финна, Мадлен Мэдден и Альваро Морте.

Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени»

Первые три эпизода сериала, за который отвечает шоураннер Рейф Джадкинс, выйдут на потоковом сервисе Amazon 19 ноября.

Теги
ПостерыГалереяКолесо времениAmazon
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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