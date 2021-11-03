«Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлены на четвёртый сезон

Не так давно завершившийся третий сезон юмористической антологии «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях стал самой популярной комедией кабельного канала TBS, поэтому руководство вещателя даже не задумывалось о том, стоит ли продлевать сериал. Четвёртый сезон у «Чудотворцев» в кармане.

Какой сеттинг выберут создатели в новой телеглаве, пока не сообщается, но по уже сложившейся традиции в четвёртый сезон перекочует весь основной актёрский состав сериала, где кроме Рэдклиффа и Бушеми значатся Джеральдин Висванатхан, Джон Басс и Каран Сони.

В первом сезоне телеантология, создателем которой значится Саймон Рич, поведала о работниках небесной канцелярии, второй сезон рассказывал о средневековье, а третий отправил главных героев на Дикий Запад.