Бойцовская драма «Хилы» получила второй сезон

Кабельный канал STARZ оформил второй сезон многосерийной бойцовской драме «Хилы» со Стивеном Амеллом и Александром Людвигом в главных ролях. Съёмочный процесс продолжения стартует в следующем году.

Рестлерская драма рассказывает о родных братьях Джеке (Амелл) и Эйсе (Людвиг) из крохотного городка в Джорджии. Совладельцы семейного рестлинг-промоушена, доставшегося им от покойного отца, отчаянно воюют друг с другом не только на ринге, но и в жизни.

Сценарий первого сезона написал Майкл Уолдрон («Локи»); шоураннером проекта числится Майк О’Мэлли («Бесстыдники»), а режиссёром Питер Сегал («Мой шпион»). Производством заведуют Lionsgate и Paramount Netwoйrk Television.