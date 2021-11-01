 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Нам нужна надежда»: трейлер сюжетной кампании Halo Infinite В Grand Theft Auto: The Trilogy станет меньше жирного юмора Мнение о фильме «Не время умирать» Больше экшена! Дени Вильнёв обещает меньше слов и больше дела в сиквеле «Дюны» «Скайуокер. Восход» обошёл «Довод», став лучшим научно-фантастическим фильмом по версии премии «Сатурн»
16
СЕРИАЛЫ
1 728
 
Прямая ссылка на новость:

Боба Фетт и Фенек Шанд заправляют на Татуине в трейлере «Книги Бобы Фетта»

Он не охотник за головами он заместитель Джаббы Хатта. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый трейлер приключенческого экшена «Книги Бобы Фетта». Премьера состоится на цифровой платформе 29 декабря.

Худой мир, как известно, лучше доброй войны, поэтому прибывшие на Татуин Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и Фенек Шанд (Минг-На Вен) устанавливают новые порядки без лишней агрессии. Спин-офф «Мандалорца» обещает рассказать много интересного о переменах в криминальном мире знаменитой планеты.

За многосерийный проект отвечают Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел») и начальники телевселенной «Звёздных войн» Джон Фавро и Дэйв Филони. Все трое числятся исполнительными продюсерами сериала.

И постер:

Постеры сериала «Книга Бобы Фетта»
Теги
ВидеоКнига Бобы ФеттаТрейлерDisney+
Комментарии (16)

Ещё на эту тему

10Сериал «Ведьмак» сменил композитора 5Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн» 20Юлия Снигирь и Александр Балуев во времена Петровских реформ — вышел тизер исторической драмы «Собор»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Поразительное сходство: Лютик изображает Геральта, Цири и Йеннифер на свежем постере «Ведьмака»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 25–31 октября
 3
Острый нож и маска — парочка новых постеров и кадр из фильма «Крик»
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 25–31 октября
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 25–31 октября
 23
«Дюна» всё ещё на коне, а «Прошлой ночью в Сохо» проваливается в американском прокате
 10
Сериал «Ведьмак» сменил композитора
 5
Съёмки третьего сезона «Теда Лассо» не за горами
 5
Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн»
 19
Постер «Падения Луны» Роланда Эммериха раскрывает истинную природу спутника
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 416: Как подрочить быку
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 487: Дракулов», локдаун и трейлер «Анчартеда»
 
13Ноль кадров в секунду – 392: Анчартед: Побег из Азкабана
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 486: Сеанс ответов на вопросы
 
21ЕВА – 448: Маленькая лошадка по имени Фродо
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru