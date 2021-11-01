Боба Фетт и Фенек Шанд заправляют на Татуине в трейлере «Книги Бобы Фетта»

Он не охотник за головами он заместитель Джаббы Хатта. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый трейлер приключенческого экшена «Книги Бобы Фетта». Премьера состоится на цифровой платформе 29 декабря.

Худой мир, как известно, лучше доброй войны, поэтому прибывшие на Татуин Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и Фенек Шанд (Минг-На Вен) устанавливают новые порядки без лишней агрессии. Спин-офф «Мандалорца» обещает рассказать много интересного о переменах в криминальном мире знаменитой планеты.

За многосерийный проект отвечают Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел») и начальники телевселенной «Звёздных войн» Джон Фавро и Дэйв Филони. Все трое числятся исполнительными продюсерами сериала.

И постер: