 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 октября Трейлер, цена и дата релиза Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition «Бёрди винг: История гольфисток» — анонс оригинального аниме о девушках-гольфистках «Разочарование космических масштабов» и «самый скучный фильм Marvel» — «Вечные» получили крайне скромную оценку на Rotten Tomatoes Аниме-адаптацию получит мобильная игра о школе магии, где учатся студенты, чьи образы вдохновлены злодеями из мультфильмов Disney
СЕРИАЛЫ
166
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки третьего сезона «Теда Лассо» не за горами

Источник: Apple TV+

Благодаря информации от участника основного актёрского состава «Теда Лассо» мы теперь знаем, когда съёмочная команда сериала вернётся к работе. Фил Данстер — исполнитель роли Джейми Тарта — в свежем интервью Variety обмолвился, что камеры вновь заработают 31 января. И пока это всё, что ему (и нам) известно о третьем сезоне.

Данстер заверил, что никаких подробностей о сюжете выдать не смог бы, даже если бы захотел. Сценария он пока не видел, и создатели сериала держат дальнейшее развитие событий в тайне. Впрочем, финал второго сезона обожаемой миллионами футбольной драмеди даёт обильную пищу для размышлений.

К своим ролям в третьем сезоне вместе с Данстером вернутся Джейсон Судейкис, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин. О дате выхода продолжения информации пока тоже нет.

Теги
Тед ЛассоApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

+Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн» 7Геральт, Цири и порыжевшая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» 37Генри Кавилл крошит монстров под рэпчик в трейлере второго сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн»
 4
Постер «Падения Луны» Роланда Эммериха раскрывает истинную природу спутника
 1
Новые сериалы 1–7 ноября: новый «Декстер», фэнтези «Аркейн» и эпическая сага «Собор»
 1
«Рейтинг короля» — анимационный музыкальный клип на песню из эндинга аниме про принца с ограниченными возможностями
 9
Звезда «Дюны» требовала больше обнажёнки в фильме
 0
«Сильнейший мудрец низшей эмблемы» — трейлер и дата выхода аниме про попаданца в будущее своего же фэнтезийного мира
 0
«Семья шпиона» — официальный анонс и первый тизер уютной шпионской комедии
 5
Том Хэнкс без труда убедит вас посмотреть «Финча» в ролике о создании фантастического приключения
 2
Телеовощи. Выпуск 416: Как подрочить быку
 6
Новые фильмы 1–7 ноября 2021 года: «Лётчик» и другие новинки кино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 416: Как подрочить быку
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 487: Дракулов», локдаун и трейлер «Анчартеда»
 
13Ноль кадров в секунду – 392: Анчартед: Побег из Азкабана
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 486: Сеанс ответов на вопросы
 
15ЕВА – 448: Маленькая лошадка по имени Фродо
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru