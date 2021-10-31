Съёмки третьего сезона «Теда Лассо» не за горами

Благодаря информации от участника основного актёрского состава «Теда Лассо» мы теперь знаем, когда съёмочная команда сериала вернётся к работе. Фил Данстер — исполнитель роли Джейми Тарта — в свежем интервью Variety обмолвился, что камеры вновь заработают 31 января. И пока это всё, что ему (и нам) известно о третьем сезоне.

Данстер заверил, что никаких подробностей о сюжете выдать не смог бы, даже если бы захотел. Сценария он пока не видел, и создатели сериала держат дальнейшее развитие событий в тайне. Впрочем, финал второго сезона обожаемой миллионами футбольной драмеди даёт обильную пищу для размышлений.

К своим ролям в третьем сезоне вместе с Данстером вернутся Джейсон Судейкис, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин. О дате выхода продолжения информации пока тоже нет.