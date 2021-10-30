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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Геральт, Цири и порыжевшая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

В довесок к опубликованному вчера финальному трейлеру второго сезона «Ведьмака» официальный твиттер-аккаунт сериала показал пачку новых кадров из продолжения, где знакомые всё лица, кроме одного.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

На снимках запечатлены Геральт (Генри Кавилл), Цирилла (Фрейя Аллан), Йеннифер (Аня Чалотра), Трисс Меригольд (Анна Шаффер), Фрингилья Виго (Мими Дивени), Тиссая де Врие (Мианна Бёринг), Истредд (Рой Пирресон) и, наконец, Фрацеска Финдабаир (Месия Симсон).

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Продолжение волшебной адаптации серии романов Анджея Сапковского нагрянет на потоковый сервис Netflix 17 декабря.

Теги
КадрыГалереяВедьмакNetflixГенри Кавилл
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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