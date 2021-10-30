Геральт, Цири и порыжевшая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

В довесок к опубликованному вчера финальному трейлеру второго сезона «Ведьмака» официальный твиттер-аккаунт сериала показал пачку новых кадров из продолжения, где знакомые всё лица, кроме одного.

На снимках запечатлены Геральт (Генри Кавилл), Цирилла (Фрейя Аллан), Йеннифер (Аня Чалотра), Трисс Меригольд (Анна Шаффер), Фрингилья Виго (Мими Дивени), Тиссая де Врие (Мианна Бёринг), Истредд (Рой Пирресон) и, наконец, Фрацеска Финдабаир (Месия Симсон).

Продолжение волшебной адаптации серии романов Анджея Сапковского нагрянет на потоковый сервис Netflix 17 декабря.