«Анджей Сапковский дал нам полную свободу» — продюсер «Ведьмака» рассказал об отношении автора к сериалу-экранизации

На полях крупнейшего в Польше фестиваля фантастики Pyrkon 2021 удалось отловить одного из продюсеров многосерийного фэнтези «Ведьмак» Томаша Багиньского и побеседовать с ним об одном из самых популярных сериалов Netflix.

У Багинського в частности поинтересовались, как нынче у творческой команды фэнтези складываются отношения с автором первоисточника — не передумал ли Анджей Сапковский держаться в стороне от производства после первого сезона. Оказывается, с тех пор на самом деле мало что изменилось.

Анджей твёрдо верит в свободу и самостоятельность тех, кто адаптирует его сюжеты, поэтому он дал нам свободу действий. Он попросил информировать его о происходящем, чтобы для него не было никаких сюрпризов, формально мы обязаны его уведомлять. Но он подарил нам полную свободу, и это круто. Томаш Багиньский, свободен

Багиньский считает, что ко второму сезону команда сериала сработалась, и выходящие в декабре новые эпизоды это докажут. Чем дольше команда работает над сериалом, тем лучше она понимает мир первоисточника, а сюжеты «Ведьмака» и его многочисленных спин-оффов будут становиться всё интереснее и увлекательнее. Продюсер-оптимист верит, что в итоге им удастся угодить даже тем, кто неизменно критикует экранную вселенную «Ведьмака».