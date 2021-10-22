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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

«Анджей Сапковский дал нам полную свободу» — продюсер «Ведьмака» рассказал об отношении автора к сериалу-экранизации

Источник: Netflix

На полях крупнейшего в Польше фестиваля фантастики Pyrkon 2021 удалось отловить одного из продюсеров многосерийного фэнтези «Ведьмак» Томаша Багиньского и побеседовать с ним об одном из самых популярных сериалов Netflix.

У Багинського в частности поинтересовались, как нынче у творческой команды фэнтези складываются отношения с автором первоисточника — не передумал ли Анджей Сапковский держаться в стороне от производства после первого сезона. Оказывается, с тех пор на самом деле мало что изменилось.

Анджей твёрдо верит в свободу и самостоятельность тех, кто адаптирует его сюжеты, поэтому он дал нам свободу действий. Он попросил информировать его о происходящем, чтобы для него не было никаких сюрпризов, формально мы обязаны его уведомлять. Но он подарил нам полную свободу, и это круто.

 
Томаш Багиньский, свободен

Багиньский считает, что ко второму сезону команда сериала сработалась, и выходящие в декабре новые эпизоды это докажут. Чем дольше команда работает над сериалом, тем лучше она понимает мир первоисточника, а сюжеты «Ведьмака» и его многочисленных спин-оффов будут становиться всё интереснее и увлекательнее. Продюсер-оптимист верит, что в итоге им удастся угодить даже тем, кто неизменно критикует экранную вселенную «Ведьмака».

Теги
Ведьмак
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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