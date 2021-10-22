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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Мэттью Гуд и Тереза Палмер затевают революцию в трейлере фэнтези «Открытие ведьм»

Сверхъестественным супругам предстоит вступить в решающую битву против тех, кто стремится их уничтожить. В сети появился трейлер третьего — финального — сезона романтического фэнтези «Открытие ведьм» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер в главных ролях. Видеоролик не сообщает конкретной даты, но обещает премьеру последней телеглавы в грядущем январе.

В заключительных эпизодах экранизации романов Деборы Харкнесс ведьме Диане (Палмер) и вампиру Мэттью (Гуд) предстоит совершить почти невозможное — отыскать легендарную «Книгу жизни» и победить своих многочисленных врагов.

Теги
ВидеоОткрытие ведьмТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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