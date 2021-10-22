 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Завершились съёмки «Трансформеров 7» (фото) Меган Фокс передаёт привет со съёмок «Неудержимых 4» Знакомый силуэт! Бэтмен, Супергёрл и сразу два Флэша в первом тизере экшена «Флэш» Энди Мускетти Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть Новые фильмы 18–24 октября 2021 года: «Хэллоуин убивает», «Дракулов» и другие новинки кино
1
СЕРИАЛЫ
331
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Игра в кальмара» деклассировала «Люцифера» и «Теда Лассо» в рейтинге самых популярных сериалов

Источник: Netflix

Подоспели свежие рейтинги самых популярных сериалов потоковых сервисов от Nielsen, и корейская «Игра в кальмара» наконец-то оказалась там, где ей самое место — на самой вершине. Учитывая сумасшедшие показатели просмотров, о которых отрапортовал Netflix (132 млн за три недели), иначе и быть не могло.

Далеко позади остались такие хиты стриминг-гиганта, как «Люцифер» и «Половое воспитание». А впервые заскочивший в список «Тед Лассо» (ранее Apple TV+ не делился данными просмотров) с ходу обосновался в первой десятке.

Топ-20 самых популярных сериалов на стриминге с 20 по 26 сентября выглядит так:

Теги
Игра в кальмараЛюциферТед Лассо
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

21«Игра в кальмара» приблизила базу подписчиков Netflix к 214 миллионам 54«Игра в кальмара» — новый рекордсмен Netflix! «Бриджертоны» не устояли

Тоже интересно

12Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса 18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 6Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар

Далее на КГ

58
Алек Болдуин застрелил оператора на съёмках фильма с Дженсеном Экслом
 0
Трейлер режима «Орда» для DOOM Eternal
 0
Зумеры мутят стартапы: новый трейлер Saints Row посвящён бизнесу внутри игры
 4
Эпичность и глубина — ролик о создании «Вечных» хвалит визионерство Хлои Чжао
 1
Стильный новый костюмчик Человека-паука из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» на обложке Empire
 3
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 485: «Хороший, плохой, коп», Injustice и DC Fandome 2021
 3
«King's Man: Начало» Мэттью Вона радует новым экшен-роликом и постерами главных персонажей
 13
Трейлер, цена и дата релиза Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
 0
В российских онлайн-кинотеатрах появился аниме-фильм «Её заветное желание»
 0
Комедийное аниме «У Коми проблемы с общением» начало выходить на Netflix за пределами Японии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Аниме Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кино Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 485: «Хороший, плохой, коп», Injustice и DC Fandome 2021
 
0Ноль кадров в секунду – 391: Gran Turismo Silent Hill Prologue
 
 
4ЕВА – 447: Наблевать на место генерала
 
14Телеовощи – 414: Чем больше жоп, тем лучше
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 484: оследний Джеймс Бонд для Дэниела Крэйга
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru