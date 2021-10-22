«Игра в кальмара» деклассировала «Люцифера» и «Теда Лассо» в рейтинге самых популярных сериалов

Подоспели свежие рейтинги самых популярных сериалов потоковых сервисов от Nielsen, и корейская «Игра в кальмара» наконец-то оказалась там, где ей самое место — на самой вершине. Учитывая сумасшедшие показатели просмотров, о которых отрапортовал Netflix (132 млн за три недели), иначе и быть не могло.
Далеко позади остались такие хиты стриминг-гиганта, как «Люцифер» и «Половое воспитание». А впервые заскочивший в список «Тед Лассо» (ранее Apple TV+ не делился данными просмотров) с ходу обосновался в первой десятке.
Топ-20 самых популярных сериалов на стриминге с 20 по 26 сентября выглядит так:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1NETFLIX91 910
- 2NETFLIX93860
- 3NETFLIX24856
- 4NETFLIX12675
- 5NETFLIX316651
- 6NETFLIX7566
- 7NETFLIX353546
- 8APPLE TV+20509
- 9NETFLIX376462
- 10NETFLIX36436
- 11NETFLIX42430
- 12NETFLIX8409
- 13«Хартленд»NETFLIX215399
- 14«Лучший пекарь Британии»NETFLIX66381
- 15NETFLIX328361
- 16HULU6299
- 17NETFLIX50277
- 18DISNEY+525272
- 19«Девочки Гилмор»NETFLIX153257
- 20«Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана»NETFLIX4251
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