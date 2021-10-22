«Игра в кальмара» деклассировала «Люцифера» и «Теда Лассо» в рейтинге самых популярных сериалов

Подоспели свежие рейтинги самых популярных сериалов потоковых сервисов от Nielsen, и корейская «Игра в кальмара» наконец-то оказалась там, где ей самое место — на самой вершине. Учитывая сумасшедшие показатели просмотров, о которых отрапортовал Netflix (132 млн за три недели), иначе и быть не могло.

Далеко позади остались такие хиты стриминг-гиганта, как «Люцифер» и «Половое воспитание». А впервые заскочивший в список «Тед Лассо» (ранее Apple TV+ не делился данными просмотров) с ходу обосновался в первой десятке.

Топ-20 самых популярных сериалов на стриминге с 20 по 26 сентября выглядит так: