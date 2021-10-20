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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Игра в кальмара» помогла Netflix приблизить базу своих подписчиков к 214 миллионам

Источник: Netflix

Новый день — новый доклад об успехах расхайпованной «Игры в кальмара». Потоковый сервис Netflix хвастается достижениями за третий квартал 2021 года и раскрывает немалую роль, которую сыграл в его успехах вышеуказанный сериал.

Южнокорейский триллер, на котором стриминговый гигант заработал почти $ 1 млрд, потратив на его покупку всего $ 21,4 млн, действительно стал рекордсменом по просмотрам за первый месяц — по самой свежей информации Netflix, за первые четыре недели сериал привлёк внимание 142 млн аккаунтов видеосервиса.

Недюжинный интерес к вышедшему в сентябре проекту позволил Netflix подтянуть свои показатели — за третий квартал к сервису подключилось почти 4,4 новых подписчиков, доведя их общее количество по миру до 213,6 млн. К слову, этот показатель превысил прогнозировавшийся прирост в районе 3,5 млн человек.

Теги
Игра в кальмараNetflix
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