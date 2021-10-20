Приквел «Джона Уика» отыскал молодого Уинстона

Вслед за отличной новостью о кастинге Мэла Гибсона в «Отель „Континенталь“» кучно пошли остальные новости об актёрском составе в сериал-приквел «Джона Уика». Итак, главную роль — молодого Уинстона Скотта — сыграет Колин Вуделл («Стюардесса»), а компанию ему вместе с Гибсоном составят Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон.

События разворачиваются в 1975 году в Нью-Йорке и рассказывают о юности Уинстона Скотта (Вуделл) — в настоящем владельца знаменитого отеля в исполнении Иэна Макшейна. Криминальная экшен-драма поведает, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь». Мини-сериал из трёх полуторачасовых эпизодов рассчитан на трёхдневный показ.

За сценарий отвечают авторы «Уэйна» Грег Кулидж и Кирк Уорд. Первый и третий эпизоды срежиссирует Альберт Хьюз («Книга Илая»), который также выступает исполнительным продюсером вместе с режиссёром фильмов Чадом Стахелски, сценаристом киносерии Дереком Колстадом, а также Дэвидом Литчем и Киану Ривзом. Производством заведует Lionsgate Television.