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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Инклюзивного «Игрека: Последнего мужчину» закрыли на первом сезоне

Источник: FX

Мечтавшая изменить отношение зрителей к гендеру Элиза Кларк — шоураннер «Игрека: Последнего мужчины» — может не успеть как следует просветить общественность. Потому что кабельный канал FX решил не продлевать подающий пример инклюзивности проект на второй сезон. Кларк в растерянности и печали, о чём и сообщила в своих соцсетях:

Мы узнали, что второго сезона «Игрека: Последнего мужчины» от FX на Hulu не будет. Впервые в жизни я настолько отдалась истории, и эта история невероятно далека от завершения.

«Игрек» посвящён проблемам гендера и угнетающим нашу идентичность системам. У нас такая гендерно разнообразная команда блестящих творцов, возглавляемых женщинами практически на всех постах в нашем производстве. Это продюсеры, сценаристы, режиссёры, операторы, декораторы, костюмеры, каскадёры и прочие — самый дружный, творчески полноценный и прекрасный коллектив в моей жизни. Мы не хотим, чтобы всё это заканчивалось.

Уму непостижимо, как у них рука поднялась закрыть такую прелесть. Создатели чудом доковылявшего до экранов проекта попытаются отыскать своему прогрессивному сокровищу новое пристанище, но шансы на успех откровенно невысоки.

Теги
Игрек: Последний мужчина
Комментарии (20)

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