Телеовощи. Выпуск 414: Чем больше жоп, тем лучше

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:44 —
|Обсуждение новостей
|26:05 —
|«Чаки» (Chucky) — 1x01—02
|35:18 —
|«Призраки» (Ghosts) — 1x01—02
|40:02 —
|«Просто запредельно» (Just Beyond) — 1x01
|44:57 —
|«Осуждённая» (Guilty Party) — 1x01
|48:52 —
|«Другая жизнь» — 2x01—02
|58:45 —
|«Булл» — 6x01
|01:01:27 —
|«Основание» — 1x04
|01:12:20 —
|«Зло» — 1x13 (финал сезона)
|01:17:27 —
|«Новобранец» — 4x03
|01:20:53 —
|«Роковой патруль» — 3x04—05
|01:30:31 —
|«Тед Лассо» — 2x12 (финал сезона)
|01:44:18 —
|«Хилы» — 1x08 (финал сезона)
|01:49:04 —
|«Чепелуэйт» — 1x09
|01:52:36 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x07
|01:56:53 —
|Кирилл о втором сезоне «Чудотворцев»
|02:01:31 —
|Лев об одиннадцатом сезоне «Арчера»
|02:06:28 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x04
|02:15:15 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x06
|02:22:13 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x10 (финал сезона)
|02:25:16 —
|«Легенда о Корре» — 3x01
|02:34:29 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x03
|02:45:05 —
|«Чародей» — 2x14
|02:51:43 —
|Благодарим наших спонсоров
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